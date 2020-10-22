Поданных заявок на соискание должности судьи ЕСПЧ от России в этом году оказалось в три раза больше, чем в 2011 году

Поданных заявок на соискание должности судьи Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от России в этом году оказалось в три раза больше, чем в 2011 году. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из претендентов на должность судьи, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Подали документы на вакансию судьи в ЕСПЧ уже 34 человека. Это в три раза больше, чем в 2011 году», — сказал он.

Оценить такой ажиотаж П.Чиков не смог оценить в силу отсутствия какой-либо информации о других претендентов на эту должность.

Как отметил адвокат, до 10 мая следующего года Россия должна предложить трех кандидатов в судьи на обсуждение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая должна принять решение в июне 2021 года.

Полномочия нынешнего представителя РФ в Европейском суде Дмитрия Дедова истекают 1 января 2022 года. Судья от страны занимает пост на один девятилетний срок.

Россия должна предложить трех кандидатов в судьи на обсуждение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По словам главы «Агоры», эта процедура ни разу не была прозрачной. Ранее П.Чиков отмечал, что на эту должность никогда не избиралось ни одного адвоката, практикующего юриста и тем более правозащитника.