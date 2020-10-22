В футбольной Лиге Чемпионов Локомотив добился ничьей в австрийском Зальцбурге

Железнодорожники на выезде смогли отобрать очки у австрийского клуба. С которым, скорее всего, и поведут борьбу за третье место в группе. Локо повел в счете уже в середине 1-го тайма после точного удара головой Эдера. Футболисты Зальцбурга сравняли результат незадолго до перерыва, а в начале второй половины встречи вышли вперед. Москвичей спас проводивший свой первый матч в ЛЧ Виталий Лисакович. Ничья 2-2. В другом матче группы Бавария разгромила дома Атлетико 4-0. Именно с мюнхенским клубом Локомотиву играть в следующем туре.

Отличился накануне и бывший игрок Локо Алексей Миранчук. Дебют которого за Аталанту оказался сверхудачным. Российский полузащитник вышел на замену в матче против датского Митдьюланна на 80 минуте. И вскоре забил изумительный по красоте гол. Установив окончательный счет 4-0 в пользу итальянского клуба.

Ну а главная сенсация дня произошла в Мадриде, где Реал проиграл донецкому Шахтеру со счетом 2-3.