Власти Таиланда отменили введенный из-за протестов режим ЧП

Агентство Reuters со ссылкой на сообщения «Королевского вестника» передает, что это решение вступило в силу этим утром.

Режим ЧП был введен на прошлой неделе. В рамках ограничений запрещалось собираться группами более 5 человек и публиковать новости о протестах. Несмотря на запрет, тысячи демонстрантов на протяжении нескольких дней проводили митинги у офиса премьер-министра в Бангкоке, требуя отставки главы правительства.

Агентство Франс-пресс отмечает рост напряженности в стране в связи с призывами к королевской реформе.