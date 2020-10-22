Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Александром Лукашенко

Об этом сообщает ТАСС.

Независимый политический аналитик Александр Класовский предположил, что таким образом, Москва может контролировать и требовать от белорусского президента выполнения данных им обещаний. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Визиты лиц из Москвы могут говорить о том еще, что Москва каким-то образом мягко закулисно настаивает на выполнении своих обещаний. Потому что А.Лукашенко известен тем, что может пообещать, а потом сказать, что — вы, ребята, меня не так поняли», — сказал он. По мнению А.Класковского, о результатах этой встречи широкой публике ничего не сообщат. «Возможно, мы всех деталей этого разговора наверняка не узнаем. Хотя какая-то информация прозвучит, и скорее пропагандистского толка — очередные заявления из их уст о том, что нынешней политический кризис в Белоруссии порожден намерениями Запада. Я не исключаю, что для широкой публики этот мотив будет основным по итогам встречи», — отметил аналитик.

В прошлом месяце Нарышкин выступил с официальным заявлением, в котором обвинил Вашингтон в попытке организовать «цветную революцию» в Белоруссии. По утверждению главы СВР, США играют ключевую роль в событиях, начавшихся в республике после президентских выборов и раскручивают Светлану Тихановскую в качестве народного лидера белорусской оппозиции