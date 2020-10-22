Уральского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких оштрафовали на полмиллиона рублей

Как сообщает агентство Интерфакс, поводом для привлечения завода к административной ответственности стала внеплановая проверка Росздравнадзора, в ходе которой представители ведомства нашли нарушения лицензионных требований.

В пресс службе «Концерна радиоэлектронной технологии», в который входит Уральский приборостроительный завод рассказали, что нарушения уже устранены и никак не связаны с возгораниями ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга в мае этого года.