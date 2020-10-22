Суд отказал фигуранту «ростовского дела» Яну Сидорову в УДО

Суд отказал фигуранту «ростовского дела» Яну Сидорову в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Суд отказал в удовлетворении такого же ходатайства об УДО Яну Сидорову – фигуранту «Ростовского дела». Суд сказал, что он не встал на путь исправления, были взыскания, несмотря на наличие поощрений, и на готовность его трудоустроить, несмотря на поручительство ряда известных лиц, тем не менее, он продолжит отбывать свое наказание – 2 года из 4-х, которые ему назначил суд», — сказал он.

5 ноября 2017 года Влад и Ян вдвоем вышли на центральную площадь Ростова с плакатами в защиту ростовчан, лишившихся жилья из-за пожаров. Стояли на месте молча, задержанию не противились. За это прокурор требовал восемь с половиной лет.