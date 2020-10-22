Космический корабль «Союз МС-16» успешно приземлился в Казахстане

На его борту на Землю вернулась часть экипажа МКС — космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Сажать на карантин из-за коронавируса их не будут, экипаж ждет общепринятая обсервация. Она тоже подразумевает сокращение общения с внешним миром. Как пояснили в Центре подготовки космонавтов, с ними будут взаимодействовать только люди, которые сдавали тесты, и они будут проводить эксперименты, которые и планировались. На смену Иванишину, Вагнеру и Кэсседи на МКС ранее прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Корабль «Союз», на котором они прилетели неделю назад, установил рекорд по скорости полета – он занял всего 3 часа. Корабль совершил всего два витка вокруг Земли. Теперь эту сверхкороткую схему «Роскомос» планирует использовать и в будущем.

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