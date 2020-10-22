Бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан военными следователями СКР

Офицера подозревают в крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, еще в 2012 году жена генерала Милейко незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где впоследствии открылась парикмахерская. Недвижимость была приобретена за 980 тыс. руб., хотя реальная стоимость объекта составляет 21 млн рублей.

Одновременно Сергея Милейко проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как главный тыловик ведомства. В квартире генерала в Балашихе был проведен обыск. После допроса Милейко задержали на 48 часов как подозреваемого в совершении преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, Сергей Милейко был освобождён от должности ещё летом прошлого года после служебной проверки.