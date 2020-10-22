Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в американские выборы

По его словам, это делается для дискредитации процесса голосования в Соединенных штатах.

Иран и отдельно от него Россия получили некоторые данные о регистрации избирателей и могут их использовать, чтобы передать голосующим дезинформацию, сообщил глава Национальной разведки США. По словам Джона Рэтклиффа, Иран использовал полученные сведения с целью запугивания избирателей, разжигания общественных беспорядков и нанесения ущерба президенту США Дональду Трампу. Более того, Тегеран распространял видео о мошенническом голосовании и фальшивых бюллетенях, что не соответствуют действительности, подчеркнул глава Национальной разведки Соединенных штатов. Затронул он в своем выступлении и Россию, по его утверждению, Москва получила некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году, поэтому США готовы к любым действиям. Россию и Иран Джон Рэтклифф назвал странами враждебными демократии.

Тегеран уже ответил, что не стремится вмешиваться в выборы в США, Москва пока не отреагировала на предъявленные обвинения.