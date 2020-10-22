Расследование CIT доказывает, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана участвуют наемники из Сирии

Расследование Conflict Intelligence Team доказывает, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

«Мы собирали материалы, доказывающие, что в Нагорном Карабахе есть сирийские наемники и они воюют на азербайджанской стороне. Опирались мы на работу наших коллег аналитиков, с которыми много лет работали в предыдущих расследованиях. Есть фото и видеозаписи с сирийскими наемниками: сначала мы их видим в Турции на границе с Сирией, где они стоят в форме азербайджанских погранвойск, но без знаков различия — без шевронов и кокард. С ними стоят люди в форме протурецкой сирийской армии», — рассказал он.

По словам Р.Левиева, уже на других видеоматериалах видно, что эти же люди в тылу Азербайджана, и в Нагорном Карабахе, где «они захватывают позиции армянских войск». На кадрах, как рассказывает Р.Левиев, слышна арабская речь.

«На видео один из наемников даже рассказывает из какой он сирийской группировки, где участвовал в боевых операциях. Так же мы проанализировали все материалы прессы, где рассказывалось, когда происходила вербовка, и отправка в Азербайджан. И вот мы сделали сводный материал. Сирийские наемники нанимаются не напрямую Азербайджаном, а Турцией. Турция стала важной стороной в этом конфликте», — сказал он.

Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. Бои продолжаются.