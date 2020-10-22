Азербайджанское министерство обороны заявило о пуске баллистических ракет с территории Армении

Военные утверждают, что целью противника было мирное население и гражданская инфраструктура.

В Ереване пуск ракет отвергают.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ к оружию из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Заявление Пашиняна стало вынужденным шагом из-за серьезности ситуации, но говорить о ее критичности пока нельзя. Такое мнение «Эху Москвы» высказал военный эксперт, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев. По словам Владимира Евсеева, шаги к урегулированию должен предпринять Азербайджан. Эксперт полагает, что в конфликте, в основном, задействованы вооруженные силы этой страны.