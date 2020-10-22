Представители Демпартии в Конгрессе США потребовали собрать информацию о поставках российских аппаратов ИВЛ

Представители Демократической партии в Конгрессе США потребовали собрать информацию о поставках российских аппаратов ИВЛ. Среди авторов письма, направленного Госдепу, главы комитетов по контролю и регламенту Сената и Палаты представителей по вопросам внешней политики.

В тексте говорится, что решение Вашингтона принять российский груз дало Москве «пропагандистскую победу». При этом, по мнению авторов письма, в отправке 200 аппаратов ИВЛ, которые обошлись американским налогоплательщикам в пять с половиной миллионов долларов, было мало смысла, так как до этого Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уже приняло 45 российских аппаратов, небезопасных для использования в США из-за неподходящих характеристик напряжения электросети.