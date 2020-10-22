В США сегодня состоятся финальные дебаты между кандидатами в президенты, после которых до выборов останется 11 дней

Из-за беспрецедентного поведения президента Дональда Трампа на первых дебатах, где он постоянно перебивал не только своего соперника Джо Байдена, но и ведущего, комиссия по президентским дебатам пошла на не менее беспрецедентное изменение правил их проведения.

После того, как президент США Дональд Трамп фактически сорвал формат дебатов во время первой телевизионной встречи со своим соперником Джо Байденом — и вывел из себя даже ведущего дружественного Трампу телеканала Fox News Криса Уоллеса, который вел дебаты, стало понятно, что прежнего традиционного формата публичной предвыборной дискуссии не будет. В итоге вторые дебаты были отменены вовсе, после того как переболевший коронавирусом Дональд Трамп отказался проводить их виртульально, а на сегодняшних финальных дебатах участникам будут отключать микрофоны, когда говорит другой. Впрочем, Дональда Трампа это вряд ли остановит — учитывая, что рядом будут все равно находиться микрофоны Байдена и ведущего. По данным прессы, президент США избрал для себя ту же тактику, что и на первых дебатах — попытаться вывести Джо Байдена из себя и атаковать и оскорблять семью, главным образом, Хантера Байдена. Впрочем, в прошлый раз Эффект был достигнут обратный и отыграть потерю в рейтингах Трамп пока так и не смог после тех дебатов. Также президент США не хочет говорить на дебатах про пандемию коронавируса — несколько дней назад глава его штаба потребовал говорить вместо этого о внешней политике. Параллельно с этим Дональд Трамп публично требует от генпрокурора США как можно быстрее возбудить уголовное дело в отношении Джо Байдена из-за работы его сына в Украине и других странах, а также против Барака Обамы.

Финальные президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом начнутся в 9 часов вечера по восточному времени.