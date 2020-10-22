Бывший украинский футболист пытался за вознаграждение вывезти из России списанное военное оборудование

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Экс-футболист Чемпионата Украины Василий Василенко, которого обвинили в России в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще при СССР, заявил РИА Новости информированный источник.

Василенко приехал в Россию, как представитель украинской юридической компании, связанной с Министерством обороны Украины. Он был арестован еще в октябре прошлого года по статье о покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей. Позже арест ему был продлен уже по делу о шпионаже, — сообщил источник, уточнив, что свою вину задержанный не признает. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении Василенко. В России он может получить до 20 лет лишения свободы.

Василий Василенко в качестве защитника выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. После завершения карьеры он стал детским тренером.