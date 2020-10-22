МВД Грузии сообщило об освобождении всех заложников из филиала национального Банка в городе Зугдиди

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об освобождении всех заложников из филиала национального Банка в городе Зугдиди. Людей удерживал неизвестный.

В здание злоумышленник ворвался в среду днем. По свидетельствам очевидцев, он был вооружен автоматом, гранатой и требовал 500 тысяч долларов. На место происшествия оперативно приехали силовики. Как пишет сайт «Грузия Online», полицейские передали захватившему заложников деньги, и он покинул филиал банка. Однако с собой увел трех человек, в их числе был начальник полиции края Самегрело — Верхней Сванетии Авто Галдава. Выводя людей, злоумышленник держал гранату в поднятой руке. Вскоре их тоже освободили в ходе проведения спецоперации, передает телекомпания «Рустави 2». Сначала появилась информация, что захвативший людей задержан, однако официального подтверждения она не получила. МВД Грузии сообщает, что всего освобождено 43 заложника, а человека, который их удерживал, сейчас ищут.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям о захвате заложников, разбое и незаконном хранении и ношении оружия.