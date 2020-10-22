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08:35, 22 октября 2020

Япония планирует в ближайшие 50 лет полностью прекратить выбросы парниковых газов

Газета «Иомиури» утверждает, что об этом на следующей неделе в своей программной речи сообщит глава правительства Ёсихидэ Суга. Издание отмечает, что теперь Токио официально присоединится к достижению цели, которую ранее поставили страны Евросоюза. До этого японские власти обещали лишь постараться сделать это где-то во второй половине текущего столетия. Эта позиция вызывала критику за рубежом



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