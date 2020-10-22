Авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов рублей на поддержку отрасли

Соответствующее письмо премьер-министру направил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун – пишет газета РБК. По данным издания, власти весной одобрили субсидии в размере более 20 миллиардов, однако в итоге перевозчики получили лишь половину от этой суммы.

Представители отрасли отмечают, что сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон. За восемь месяцев этого года компании перевезли в общей сложности в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, российские власти не исключают, что финансовая сфера может столкнуться с новыми неприятностями — мировая экономика продолжает оставаться нестабильной из-за коронавируса, — сказал президент Владимир Путин. Тотальные ограничения из-за пандемии в России, однако, вводить не планируется, — добавил Путин.