Вашингтон не согласен продлевать ДСНВ без предварительных условий

Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью телеканалу PBS сказал, что в Белом доме ясно дали понять — это не вариант. Он также обвинил Россию в наращивании ракет, тактического ядерного оружия и ядерного оружия малой дальности, которое нацелено на страны НАТО. И конечно ДСНВ не затрагивает ни одну боеголовку Китая – заметил Биллингсли.

Ранее Москва предложила продлить соглашение СНВ-3 на один год без предварительных условий.