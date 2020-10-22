В Бразилии скончался волонтёр, который участвовал в испытаниях прививки от коронавируса компании AstraZeneca

Ранее у него выявили Covid-19.

Умершему было 28 лет. Как сообщает бразильская газета Globo, он скончался от осложнений, которые появились из-за коронавируса. Каких-либо других подробностей не приводится.

Волонтёр участвовал в третьей стадии испытаний вакцины, которую Оксфордский университет разрабатывает совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Этот этап подразумевает, что людей делят на две группы. Одним дают сам препарат, а другим — плацебо. К какой из них относился умерший — неизвестно.

Ранее испытания препарата от AstraZeneca уже дважды приостанавливали из-за проблем со здоровьем волонтёров. Как сообщал американский телеканал CNN, происходящее вызвало опасения у специалистов из Йельской школы медицины и Орегонского университета. Они уверяли, что данные, которые озвучили в фармацевтической компании, непоследовательны и окончательно до сих пор не ясно, были ли заболевания волонтёров связаны с вакциной.

В сентябре, после второй приостановки испытаний Департамент здравоохранения Великобритании признал эту вакцину безопасной и разрешил продолжать исследования.