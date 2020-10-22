Задержан бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко

Его подозревают в мошенничестве.

Против Сергея Милейко военное следствие возбудило уголовное дело. В суд подадут ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. О задержании и обысках изначально в среду сообщила газета «Коммерсант». По ее данным, жена Сергея Милейко по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в Подмосковье, которое оформили на пожилую родственницу семьи, а затем перепродали супруге генерала Росгвардии за 980 тысяч рублей. Однако следствие оценивает стоимость помещения в 21 миллион рублей. Как отмечает газета «Коммерсант», документы оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского Кирилл Прокудин, он признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания на Милейко. Информацию о задержании бывшего замглавы Росгвардии и возбуждении против него уголовного дела подтвердило агентство ТАСС. По его данным, Сергей Милейко был уволен со своего поста по итогам служебной проверки.

Сергея Милейко также проверяют на причастность к мошенничеству с контрактами на поставку формы в Росгвардию.