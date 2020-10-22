Журналисты-расследователи из группы CIT утверждают, что наёмники из Сирии воюют в НКР на стороне Азербайджана

Журналисты-расследователи из группы CIT утверждают, что наёмники из Сирии действительно воюют в НКР на стороне Азербайджана. Официально Баку это отрицает. Между тем, расследователи ссылаются на видео в соцсетях, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наёмниками. На кадрах слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Госпограничной службы Азербайджана и в бронежилеты, которые используют сухопутные войска этой страны. Эксперты CIT подтверждают, что видеоролики действительно были сняты на территории, подконтрольной властям Азербайджана.