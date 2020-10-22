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07:31, 22 октября 2020

Бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко задержан по делу о мошенничестве

Об этом сообщают «Коммерсант», а также источники ТАСС, «Интерфакса» и РИА Новости. По версии следствия, в 2012 году жена Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская. Также Милейко, по сведениям Ъ, проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования Росгвардии.



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