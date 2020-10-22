Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор актеру Михаилу Евремову, которого ранее приговорили к 8 годам за ДТП со смертельным исходом.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, режиссер Александр

Сокуров ранее сказал «Эху Москвы», что ему очень жаль, что с таким блестящим актером в судьбе случилось такое несчастье и надеется, что Михаил Ефремов из этой ситуации выйдет достойно.

Сокуров добавил, что не хотел бы оказаться на месте судьи в этой истории и она приняла нелегкое решение.

Это наказание соразмерно преступлению, говорила «Эху Москвы» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она выразила надежду, что Михаил Ефремов сможет воспользоваться условно-досрочным освобождением.