Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о «дачной амнистии»

Ее предлагается продлить до 1 марта 2026 года.

Речь идет о действующем упрощенном порядке оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома. Он работает уже 14 лет и неоднократно продлевался, последний раз — до марта будущего года. После этой даты правообладателям участков придется руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов.

Кроме того, должен прекратить действовать и переходный период для тех, кто начали строительство до августа 2018 года. Сейчас они вправе подавать документы уже в ходе строительства. Разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не нужен, но тем, кто не успеет сделать этого до следующего марта, оформить права собственности можно будет только в судебном порядке. Таким образом, если весной эти положения дачной амнистии прекратят свое действие, в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые ими не воспользовались. Новый законопроект предлагает продлить их еще на пять лет.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении данную инициативу.