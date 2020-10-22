Власти США уведомили российских дипломатов о задержании гражданина России

Как сообщается в «Твиттере» генконсульства России в Нью-Йорке, задержанный фигурирует в списке Минюста США, как член международной преступной группы, занимающейся незаконным экспортом электронной техники. Личность задержанного не уточняется. Также пока не ясно, является ли это дело делом о контрабанде, о котором сообщалось ранее и, к которому, могут быть причастны действующие и бывшие сотрудники «Аэрофлота».