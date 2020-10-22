МВД Грузии сообщило, что все заложники захваченные накануне в банке в Зугдиди освобождены

Согласно заявлению ведомства, большинство заложников захватчик отпустил в обмен на начальника местной полиции Автантила Галдаву. После этогозлоумышленник, Галдава и трое заложников покинули здание банка. Поиск вооруженного преступника продолжается. Накануне вооруженный человек ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил более 40 заложников, требуя $500 тыс.