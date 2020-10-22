Владимир Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за коронавируса

По словам президента, врачи уже научились бороться с заболеванием и для этого появились медикаменты. Сейчас, по мнению президента, следует сосредоточиться на тестировании препаратов, укреплении здравоохранения и профилактических мерах. С просьбой не вводить в России новый карантин к Путину обратились члены бюро правления РСПП.

Россияне в октябре покупают маски почти в четыре раза дешевле и в шесть раз чаще, чем в апреле. При этом антисептики и перчатки приобретаются реже на 67% и 19% соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крупнейшего в России оператора фискальных данных, IT-компании «Платформа ОФД». Она обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс.