Большинство заложников в грузинском Зугдиди освобождены, захватчик скрылся

Как сообщает МВД Грузии, после многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик освободил большинство заложников в обмен на начальника местного управления полиции Автантила Галдаву. Преступник, Галдава и трое заложников покинули здание банка. Силовики продолжают следственные действия с целью задержания злоумышленника. Вооруженный захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил более 30 заложников, требуя 500 тысяч долларов.