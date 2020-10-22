Российские авиакомпании просят у правительства дополнительных субсидий в размере 50 млрд руб.

По сведениям РБК, соответствующее обращение премьеру Михаилу Мишустину направил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. Он мотивирует это необходимостью поддержки бизнеса в связи с убытками, вызванными пандемией коронавируса. В ассоциацию входят все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.