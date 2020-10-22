Источник Bloomberg утверждает, что Москва рассматривает отношения с западом как новую холодную войну.

По его словам, из дискуссий в Кремле становится ясно, что Россия готовится к нарастанию конфликтов. Все больше представителей российской власти, которые ранее выступали за развитие отношений с США в качестве основы национальной политики, теряют надежду на восстановление связей с западными странами, а противостояние воспринимается как идеологическое, где Москва отстаивает консервативные ценности против либеральных западных.