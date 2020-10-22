Нацразведка США утверждает, что Россия и Иран пытаются повлиять на выборы в США.

По словам Директора спецслужбы Джона Рэтклиффа, в руки этих стран попала информация о регистрации американских избирателей. Впрочем, по утверждению Рэтклиффа, Москва пока не использовала добытые сведения для влияния на выборы. И Россия и Иран неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс.