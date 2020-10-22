Владимир Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за коронавируса.

По словам президента, врачи уже научились бороться с заболеванием и для этого появились медикаменты. Сейчас, по мнению президента, следует сосредоточиться на тестировании препаратов, укреплении здравоохранения и профилактических мерах. С просьбой не вводить в России новый карантин к Путину обратились члены бюро правления РСПП.