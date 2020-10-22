С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет.

К такому выводу, как передает РБК, пришли эксперты «Ромира». Они сравнили средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016–2020 годы и выяснили, что в этом году в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы. Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 процентных пункта по сравнению с принятым за базовый 2012 годом.