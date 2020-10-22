Компания SpaceX планирует сегодня вывести на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 60-тью космическими аппаратами должна стартовать сегодня с Восточного побережья США в 19:14 мск. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более, чем 800-т спутников сети Starlink, которая позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет любую точку Земли.