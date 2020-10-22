Пилотируемый корабль «Союз МС-16» расстыковался с МКС.

На Землю возвращаются российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Астронавт NASA Кристофер Кэссиди. По данным «Роскосмоса», посадка спускаемого аппарата должна состояться в 05:55 мск в районе города Жезказгана в Казахстане. После посадки космонавтов не станут помещать на специальный карантин, но направят на обсервацию. Американские астронавты в России не останутся и сразу улетят в США.