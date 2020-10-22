Специалисты Оксфорда продолжат исследования вакцины от коронавируса в Бразилии.

Как пишет The Guardian, тестирование будет проводиться, несмотря на смерть одного из волонтеров. По данным компании-разработчика вакцины Astrazeneca, у умершего 15 октября 28-летнего врача не было каких либо сопутствующих заболеваний. Получил ли он вакцину или дозу плацебо, пока не уточняется. Бразильские СМИ ранее сообщали, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, но официально это не подтверждено.