Минюст России внес в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны».

Как сообщается на сайте проекта «Роскомсвобода», суд в Пензе еще в августе усмотрел в них призывы к насилию против власти и «прямое побуждение к уничтожению системы». Роскомнадзору поручено заблокировать доступ к указанным композициям. Автор песен, бывший участник группы ДДТ Вадим Курылёв пояснил, что написал песни в 2009 и 2012 годах. Группа «Электрические партизаны» не имеет постоянного состава. Курылёв является автором большинства песен группы.