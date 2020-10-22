Военные следователи задержали бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко.

По сведениям Ъ, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с недвижимостью в 2012 году и в махинациях с контрактами на поставку Росгвардии обмундирования. Как пишет Ъ, суд по мере пресечения пройдет в ближайшее время, следствие будет ходатайствовать об аресте генерала.