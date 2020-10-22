Папа римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых союзов.

В документальном фильме «Франческо», премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме, папа Франциск сказал, что гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи и законы о гражданских союзах нужны, чтобы таким образом защитить их права. Телеканал АВС отмечает, что с момента избрания папой в 2013 году понтифик не делал однозначных публичных заявлений на эту тему.