Чехия стала второй страной в Европе, которая повторно ввела ограничения по коронавирусу.

Новые меры будут действовать до 3 ноября. Жителям страны предписано покидать свои дома только для похода на работу, в магазин за товарами первой необходимости или к врачу. Рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос. Впрочем, будут разрешены прогулки в парках. Первой страной ЕС, объявившей об общенациональных карантиных мерах из-за второй волны коронавируса, стала Ирландия.