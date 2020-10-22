Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю фотографии посадки на астероид Бенну.

В Центре управления полетов компании «Локхид-Мартин» полагают, что межпланетная станция, скорее всего, успешно забрала с поверхности космического объекта образцы первичной материи Солнечной системы. Зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года. Астероид Бенну в недавнем прошлом считался одной из главных космических угроз нашей планете.