На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный.

Как передает ИФ, он выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью и более точная оценка масштаба извержения будет возможна только с появлением спутниковых данных. По данным МЧС, пеплопадов в ближайших населенных пунктах края пока не отмечалось.