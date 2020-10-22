МВД Грузии сообщает об освобождении 43 заложников, захваченных неизвестным в банке в Зугдиди.

О судьбе захватчика не упоминается. Между тем, телекомпания «Рустави-2» сообщает, что злоумышленник с тремя заложниками уехал на полицейском автомобиле, предположительно, к вертолету, предоставления которого вместе с крупной суммой денег он требовал. По непроверенным данным, среди трех заложников, вместе с которыми уехал преступник, находится начальник местной полиции, который, возможно, предложил себя в заложники взамен на освобождение людей. Официально это не подтверждено.