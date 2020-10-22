Матчи на стадионе «Спартака» до особого распоряжения будут проходить без зрителей.

Об этом со ссылкой на предписание Роспотребнадзора сообщает пресс-служба РПЛ. В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве и массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура «Спартака» с «Зенитом». Таким образом ближайший матч 13-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» пройдет при пустых трибунах.