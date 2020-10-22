Двое российских космонавтов и астронавт НАСА возвращаются с МКС на Землю.

По данным «Роскосмоса», посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-16» должна состояться в 05:55 мск юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Эвакуация Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди пройдет по сокращенному сценарию при меньшем составе поисково-спасательной группы, чтобы не подвергать экипаж риску заражения коронавирусом.