В Москве задержан бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко.

По сведениям Ъ, он подозревается в мошенничестве. В свою очередь представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил ИФ, что в отношении Милейко по инициативе самого ведомства проводилась служебная проверка. При этом, по словам Грибакина, Милейко с лета 2019 года руководящих постов в Федеральной службе не занимает.