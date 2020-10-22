Грузинские СМИ сообщили о завершении операции по освобождению заложников в здании банка Грузии в Зугдиди.

Как сообщает грузинский Первый канал, захватчик удерживал около 20 человек. Сообщалось также, что преступник был вооружен автоматом и гранатой. Он сам сдался полиции, его вывели на улицу с поднятыми руками. Злоумышленник захватил сотрудников банка и посетителей, требуя 500 тысяч долларов и вертолет. Нескольких человек он позже освободил.