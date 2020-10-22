Пара пингвинов-геев из нидерландского зоопарка украла яйцо у пары пингвинов-лесбиянок, — пишет британская газета Daily Mail. Как отмечает издание, похитители надеялись вновь стать родителями. По сведениям издания, еще в ноябре прошлого года однополая пара пингвинов пыталась высидеть яйцо, однако, оно оказалось пустым. Сотрудники зоопарка говорят, что вряд ли бы и в этот раз у гей-пары получилось стать отцами, поскольку похищенное яйцо не было оплодотворено. Газета отмечает, что гомосексуальное поведение у пингвинов встречается довольно часто.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение консультаций Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы…
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…