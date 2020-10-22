Пара пингвинов-геев из нидерландского зоопарка украла яйцо у пары пингвинов-лесбиянок, — пишет британская газета Daily Mail. Как отмечает издание, похитители надеялись вновь стать родителями. По сведениям издания, еще в ноябре прошлого года однополая пара пингвинов пыталась высидеть яйцо, однако, оно оказалось пустым. Сотрудники зоопарка говорят, что вряд ли бы и в этот раз у гей-пары получилось стать отцами, поскольку похищенное яйцо не было оплодотворено. Газета отмечает, что гомосексуальное поведение у пингвинов встречается довольно часто.