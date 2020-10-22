Вторые предвыборные дебаты между президентом США Трампом и кандидатом от демократов Байденом пройдут сегодня

Вторые предвыборные дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом пройдут сегодня в Нэшвиле, штат Теннеси.

Незадолго до этого Трамп провел очередной предвыборный митинг, на котором обвинил СМИ в попытке замять расследование в отношении Хантера, сына Джо Байдена

Дебаты будет модерировать корреспондент NBC в Белом доме Кристен Велкер, которая собирается расспросить Трампа и его соперника-демократа Джо Байдена о борьбе с COVID-19, американских семьях, расовом вопросе, изменении климата, национальной безопасности и роли лидеров.