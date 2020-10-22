Мосгорсуд должен сегодня рассмотреть апелляцию на приговор актеру Михаилу Ефремову

Он получил восемь лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП.

Сегодня будет уже вторая попытка рассмотреть жалобу. В ней, помимо прочего, Ефремов указывает, что линия его поведения в процессе была обусловлена давлением его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. На самом же деле он раскаивается в содеянном. Во вторник заседание перенесли по просьбе защиты для урегулирования вопроса о возмещении ущерба потерпевшим, ознакомления с результатами судмедэкспертизы и повторения еще некоторых. К делу приобщили положительную характеристику актера из СИЗО, обращение 40 деятелей культуры с просьбой о смягчении приговора и расписку о получении старшим сыном скончавшегося в аварии Сергея Захарова полной суммы возмещения вреда. Адвокат артиста Петр Хархорин напомнил, что члены семьи погибшего, которые ранее просили 1 рубль в качестве моральной компенсации, затем назвали единственным условием смягчения приговора выплату трем потерпевшим по 1 миллиону рублей. Защитник выразил готовность заплатить деньги немедленно. И вчера другой адвокат Роман Филиппов сообщил, что это обещание выполнено. Между тем, прокуратура выступила против смягчения приговора.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Принадлежащий ему автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada Granta. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался на следующий день в больнице.